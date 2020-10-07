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’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata alıcı buldu

'nin şehrinde bir açık artırmada 67 milyon yıllık dinozor iskeleti, satışa sunuldu. Satışta ise bir rekora imza atıldı. Dinozor iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 23:44 ABONE OL
ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata alıcı buldu

ABD'nin New York şehrindeki Christie's müzayede evinde "Stan" adındaki 67 milyon yıllık T-rex iskeleti 31.85 milyon dolara satıldı. Dinozor iskeletinin şu ana kadar satılan en pahalı dinozor fosili olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 11 metre 27 santimetre uzunluğundaki dinozor iskeletini alan kişinin ismi açıklanmazken, alıcının telefonla teklif veren bir şirket olduğu duyuruldu.

EN BÜYÜK T-REX FOSİLLERİNDEN BİRİ


Güney Dakota'daki Black Hills Jeolojik Araştırma Enstitüsü'nde yıllardır sergilenen dinozor iskeletinin 188 kemiği, bozulmamış kafası ve 11 santimden uzun dişleri ile şimdiye kadar bulunmuş eksiksiz en büyük T-rex fosillerinden biri olduğu ifade edildi.

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ABD’de 67 milyon yıllık dinozor iskeleti rekor fiyata alıcı buldu
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