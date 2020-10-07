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’de ’un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı

’de ’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd’un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru ’in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 21:23 Son Güncelleme: 7.10.2020 21:30 ABONE OL
ABD’de George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

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ABD’de George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı
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