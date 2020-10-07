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Son dakika: Amerikalı müzisyen Johnny Nash yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika haberinde göre; Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi. "I " adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:30 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:33 ABONE OL
Son dakika: Amerikalı müzisyen Johnny Nash yaşamını yitirdi

Amerikalı pop müzik, reggae şarkıcısı ve söz yazarı Johnny Nash yaşamını yitirdi. BBC'deki habere göre, "I Can See Clearly Now" adlı şarkısıyla tanınan Johnny Nash, 80 yaşında hayata veda etti.

DOĞAL NEDENLERLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Nash'in oğlu, babasının Houston'daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu.

Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

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Son dakika: Amerikalı müzisyen Johnny Nash yaşamını yitirdi
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