Azerbaycan'dan son dakika Dağlık Karabağ bildirisi! Ermenistan'a yönelik şartlar sıralandı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonla ilgili diğer ülkelerin anayasa mahkemelerine bildiri gönderdi.

KARABAĞ AZERBAYCAN'IN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Dünya Anayasa Yargısı Konferansı, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadil Kurumlar Birliği çerçevesinde tüm anayasa mahkemelerine gönderilen bildiride, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin BM, Avrupa Konseyi, AGİT, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığı hatırlatıldı.