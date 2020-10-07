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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidiyor

, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere 7-8 Ekim'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı ziyaret edecek.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:59 Son Güncelleme: 7.10.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenecek Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere 7-8 Ekim'de Slovakya'nın başkenti Bratislava'yı ziyaret edecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız bu çerçevede, kendisiyle gerçekleştirilecek 'Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: İnsani ve Girişimci Dış Politika' konulu bir söyleşiye katılacak; ayrıca ev sahibi Slovakya Dışişleri Bakanı ve diğer bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidiyor
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