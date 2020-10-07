Başarı destanı

Türkiye'nin son 17 yılda yazdığı savunma sanayi destanının en kritik bileşenlerinden olan İHA ve SİHA'lar dost ve müttefik ülkelerin savunmasını güçlendiriyor. Dünyanın merceğine aldığı İHA ve SİHA'ların ihracatı için 8 ülke ile görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ukrayna, Türkiye'den 48 SİHA almayı planlıyor. İngiltere Savunma Bakanı'nın da Bayraktar SİHA'ları üreten Baykar firmasını ziyaret edebileceği öğrenildi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde göz dolduran SİHA'lar, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için savaşan kardeş Azerbaycan ordusunun gücüne güç kattı. Suriye ve Libya'da "Pantsir Avcısı" unvanını alan Bayraktar SİHA'lar, Son iki günde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha ederek yeniden dünya gündemine oturdu.