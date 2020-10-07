Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

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Dünyanın konuştuğu haberi: ’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Başkanı ’ın eşi, ’ın adı skandallarla anılmaya devam ediyor. ABD’de başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile yayınlanan kitaplar ve gizli alınan ses kayıtları gündem olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın son çıkan ses kayıtları ise dünyayı salladı. Ses kayıtlarını yayınlayan kişi ise, Melania’nın en yakın dostum dediği ve 15 yıl boyunca her şeyini paylaştığı Stephanie Winston Wolkoff’du. İki kadının atışmasında küfürler havada uçuştu, seviye düştü. İşte Melania Trump ile ilgili skandal haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 7.10.2020 10:32 Son Güncelleme: 7.10.2020 10:32 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Dünya ile ilgili çıkan skandalları ile şok olmaya devam ediyor. Başkanı 'ın eşi Melania Trump'ın daha önce gizli ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın koronavirüse yakalanması gibi sorunlarla uğraşan ailenin yine başını ağrıtacak bir ses kaydı ortaya çıktı. Melania'nın en yakın dostum dediği, Stephanie Winston Wolkoff tarafından yayınlanan ses kaydı, tüm ABD'yi karıştırdı. İki kadının atışmasında ise küfürler havada uçuştu. İşte dünyayı sallayan son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR: MELANİA'NIN GİZLİ SES KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Yaklaşan ABD seçimleri öncesinde ortaya çıkan bu ses kayıtları ise, ABD Başkanının başını bir hayli ağrıtacak.

İşte ABD'yi karıştıran skandalın ayrıntıları;

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Stephanie Winston Wolkoff, yalnızca First Lady 'ın yakın bir arkadaşı değil, aynı zamanda danışmanıydı da. Şimdiyse onun bilip de başka kimsenin bilmediği sırlar önce Melania Trump'ın sonra da tüm Trump ailesinin başını ağrıtıyor.

Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. First Lady ve eşi Başkanı , bir yandan koronavirüs belasıyla mücadele ediyor.

Öte yandan başkanlık seçimleri yaklaştıkça hem ailesi hem de kendisiyle ilgili yayınlanan kitaplar ve bir zamanlar kadim dostu olan Stephanie Winston Wolkoff'un gizli gizli ses kayıtları almasıyla zor günler geçiriyor.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

New York sosyetesinini de önemli isimleri arasında gösterilen Stephanie Winston Wolkoff, son olarak Trump'ın eski avukatı olan Michael Cohen'in podcast'inde yeni kayıtlar yayınladı.

Daha önce 'ın Meksika'dan ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocukları ile Noel hazırlıkları konusunda gizlice kaydedilen konuşmaları CNN International'da yayınlanmıştı.

Ses kaydında, Melania Trump, eşi 'ın Meksika sınırını yasa dışı yollardan geçen aileleri çocuklarından ayırma politikası ile Noel hazırlıkları gibi geleneksel başkanı eşi görevlerini yerine getirmesi noktasında kendisine yöneltilen eleştirilerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Öte yandan kayıtlarda Melania'nın kullandığı küfürlü dil ve kaba ifadeler de dikkat çekmişti. Önceki gün Cohen'in programında yayınlanan ses kayıtlarının da Melania için bir hayli utanç verici olduğunu söylemek mümkün.

Çünkü Melania, 2018 yılında gizlice kaydedilmiş olan bu ses kayıtlarında, eşinin kendisini aldattığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels hakkında konuşuyor.

Stormy Daniels'ın, prestijli moda dergisi Vogue'un bir sayısında yer alacağını öğrenen , kelimenin tam anlamıyla deliye dönüyor ve ağza alınmayacak sözler söylüyor.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in, Daniels'ın fotoğraflarını çekmesi üzerine tepki gösteren Melania, kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmi oyuncusununu eylül ya da ekim sayısında yer alacağını söylüyor.

Stormy Daniels da yayınlanan ses kayıtları üzerine boş durmadı ve Twitter hesabından açıklama yaptı. Melania'ya "gülerek" başlayan açıklamada kendini savunan Stormy, Melania'yı hem ruhunu hem de bedenini satmakla suçladı.

Wolkoff, 2003 yılında o dönemde henüz Melania Knauss olan bugünün First Lady'si ile Vogue ofisinde tanışmıştı. Sosyetik isim tanışmalarını, Melania ve Ben (Melania & Me) adlı kitabında anlatıyor.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

CNN International'da yayınlanan ses kayıtlarınd ise , kocasının güney sınırını yasadışı yollardan geçen aileleri ayırma politikası ve aynı zamanda Noel için hazırlanma gibi geleneksel First Lady görevlerini yerine getirmesi gerektiği için eleştirilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Beyaz Saray'ı "olaylı" bir şekilde terk eden ve Melania tarafından sırtından bıçaklandığını düşünen Wolkoff, Melania'nın kıdemli danışmanı görevine son verildikten sonra konuşmaları gizlice kaydetmişti.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Dün akşam CNN International kanalında ekranlara genel "Anderson Cooper 360" programında Melania'nın ses kayıtları canlı yayında dinletildi.

Kayıtlarda First Lady 'ın, bol küfürlü bir dille "Noel süslemeleri için canımı dişime takıyorum, ama biliyorsun, kimin umrunda ki bunlar? Ama yine de yapmak zorundayım" dediği duyuluyor.

Melania isyan ederek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Tamam, ben Noel süslemeleriyle uğraşıyorum, bunu yapmak zorundayım. Peki, onlar ne diyor? 'Ya ailelerinden ayrılan çocuklar ne olacak?'

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

"Yok daha neler! Obama yaparken kimse ona bir şey diyor muydu? Ben çocuğun annesiyle kavuşmasına yardım etmeye çalışıyordum ama bu işlerin yasal bir şekilde halledilmesi gerekiyor."

'ın bahsettiği politika, kocası Başkan 'ınkinden farklıydı. Eski Başkan Barack Obama döneminde çocuklar ebeveynlerinden ancak yetkililerin refahları konusunda endişeleri olduğunda veya yetişkinin aslında yasal vasi olduğunu doğrulayamadıklarında ayrıldılar.

Ancak bir yargıç yönetimi durmaya zorlana dek Trump'ın yaptığı gibi kapsamlı bir politika olarak değil.

Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada Wolkoff'u kaydı yayınladığı için kınadı.

"First Lady'yi gizlice kaydetmek ve müstehcen bir kitap yayınlamak için kuralları çiğnemenin amacı bellidir. Zamanlaması da manidar olan bu girişim, hiç bitmeyen bir kendine acıma ve narsisizm egzersizi gibi" dedi.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Başka bir kayıtta , gözaltı merkezlerinin kalitesini ve "onlara bakma biçimlerinin" kanıtı olarak "çakallar tarafından" getirilen göçmen çocukların tepkisini vurguluyor.

Melania Trump, yayınlanan ses kaydında, "Çocuklar, 'Vay be kendi yatağım olacak mı? Yatakta uyuyacağım mı? Giysilerim için bir dolabım olacak mı?' diyorlar. Bunu duymak çok üzücü ama kendi ülkelerinde buna sahip değillerdi, yerde uyuyorlar" ifadelerini kullanıyor.

"Orada güzelce bakılıyorlar. Ama biliyorsun, evet, ebeveynleriyle birlikte değiller, bu çok üzücü. Ama buraya tek başlarına, çakallarla ya da yasadışı yollarla geldiklerinde, bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun."

First Lady, bazı göçmenlerin kendi ülkelerindeki tehlikelerden kaçmalarına ilişkin açıklamalarının gerçekliği konusunda da şüphe duyduğunu ifade etti.

"Bir sürü anne ve çocuğa nasıl yapacakları öğretiliyor." diyen Melania, sesini değiştirip incelterek göçmenlerin taklidini yapıyor ve "Çete üyesi tarafından öldürüleceğiz, çok teklikeli" diyor ve ekliyor: "Böylece burada kalmalarına izin veriliyor."

CNN yayınına bağlanan Wolkoff, dün akşam Cooper'a yaptığı açıklamada, Melania Trump'ın çocuklar için annelik endişesi hissedebileceğine inandığını, ancak yönetimin gündemine uymak için bunu aştığını söyledi.

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Kitapta Wolkoff, Melania ile yaptığı özel sohbetleri anlatıyor: Üvey kızı Ivanka ile olan soğuk ilişkisinden evliliğine, sınır politikası hakkındaki düşüncelerinden Michelle Obama'ya, 2018'de giydiği olay ceketten kocası ile olan ilişkisine kadar...

'ın en yakın yardımcısı ise, First Lady'nin kocası Donand ve Ivanka hakkında hakarete varan sözler söylerken hiç duymadığını ileri sürüyor.

Grisham ayrıca, ses kayıtlarının arkadaşı tarafından Melania Trump'ın bilgisi olmadan ve yakınlıklarından faydalanılarak kaydedilmiş olmasının 'talihsiz' olduğunu belirtmişti.

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Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’
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