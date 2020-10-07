Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Melania Trump’ın gizli ses kaydı ortalığı karıştırdı! ‘Küfürler havada uçuştu’

Dünya Melania Trump ile ilgili çıkan son dakika skandalları ile şok olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın daha önce gizli ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Yaklaşan ABD seçimleri ve Trump'ın koronavirüse yakalanması gibi sorunlarla uğraşan ailenin yine başını ağrıtacak bir ses kaydı ortaya çıktı. Melania'nın en yakın dostum dediği, Stephanie Winston Wolkoff tarafından yayınlanan ses kaydı, tüm ABD'yi karıştırdı. İki kadının atışmasında ise küfürler havada uçuştu. İşte dünyayı sallayan son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR: MELANİA'NIN GİZLİ SES KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın ses kayıtları bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Yaklaşan ABD seçimleri öncesinde ortaya çıkan bu ses kayıtları ise, ABD Başkanının başını bir hayli ağrıtacak.

İşte ABD'yi karıştıran skandalın ayrıntıları;