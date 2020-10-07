Eddie Van Halen kimdir? Dün hayatını kaybeden Eddie Van Halen şarkıları

Bir düzineden fazla albümü olan ve dikkat çeken kendine has bir sound ortaya çıkaran Eddie Van Halen hayatını kaybetti. Bu haberin ardından birçok müziksever Eddie Van Halen kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İlk olarak, Eddie ve kardeşi Alex Van Halen gençler olarak birlikte sahne almaya başladılar, ancak David Lee Roth ile tanıştıktan sonra, daha sonra Van Halen olacak olan grubun özünü oluşturdular. Peki, Eddie Van Halen kimdir ve eserleri nelerdir?

EDDIE VAN HALEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Eddie Van Halen (26 Ocak 1955, Amsterdam - 6 Ekim 2020, Santa Monica) Hollandalı müzisyen, gitar virtüözü. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.