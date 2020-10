Eddie Van Halen kimdir? Dün hayatını kaybeden Eddie Van Halen şarkıları

Ölümü

2019 yılında, 5 yıldır gırtlak kanseri ile mücahale ettiği ortaya çıktı. Baş ve boyun bölgesinde yaygın olarak bulunan kanser sebebi ile 6 Ekim 2020 günü ailesi tarafından öldüğü duyuruldu.

Diskografi

Aşağıda Eddie Van Halen'in grubu Van Halen'in yayımladığı albümler yer almaktadır.

1978 - Van Halen

1979 - Van Halen II

1980 - Women and Children First

1981 - Fair Warning

1982 - Diver Down

1984 - 1984

1986 - 5150

1988 - OU812

1991 - For Unlawful Carnal Knowledge

1993 - Live: Right Here, Right Now

1995 - Balance

1998 - Van Halen III

2004 - The Best Of Both Worlds

2012 - A Different Kind Of Truth