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Son Dakika Haberleri | merakla beklenen açıklamayı yaptı: ile arasında ikili görüşmeler için...

Cumhurbaşkanı 'den son dakika açıklaması geldi. İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ile arasında devam eden çatışmaların sona ermesinin ardından, Ermenistan ile ikili görüşmelere başlayabileceklerini söyledi.

REUTERS
Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:48 Son Güncelleme: 7.10.2020 15:50 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | İlham Aliyev merakla beklenen açıklamayı yaptı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında ikili görüşmeler için...

Ermenistan'ın saldırıları üzerine Azerbaycan'ın başlattığı harekat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devam eden çatışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aliyev, askeri operasyonların şiddetli evresinin sona ermesinin ardından Ermenistan ile görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

AZERBAYCAN'IN DÜZENLEDİĞİ HAREKATTA SON DURUM


Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi. Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Cephe hattında çatışmalar sürüyor
Bu arada, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

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Son Dakika Haberleri | İlham Aliyev merakla beklenen açıklamayı yaptı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında ikili görüşmeler için...
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