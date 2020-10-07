İspanya’da 10 bin 491 yeni korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. Fransa'dan sonra İspanya'da da rakamlarartış gösterdi.

İSPANYA'DA 10 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 10 bin 491 yeni vaka tespit edildiği, 76 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 835 BİNE ULAŞTI

Son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 835 bin 901'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 562'ye yükseldi.

Ülkede yoğun bakım ünitesine bağlı hasta sayısı bin 568 olarak açıklanırken, son 24 saatte hastanelere bin 299 başvuru olduğu belirtildi.

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