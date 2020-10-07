Kanada’dan müttefik kumpası

KANADA, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurdu. Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın açıklamasının bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesi olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz" denildi. ANKARA