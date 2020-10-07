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bunu konuşuyor! Temizlik görevlisi kadın Putin'in adayını yendi

'da gerçekleşen bir yerel seçimin sonucu büyük yankı uyandırdı. Povalikhino kasabasındaki belediye binasında temizlik görevlisi olarak çalışan ve belediye başkanlık seçimine iki aday gösterilmesi zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazılan  belediye başkanı seçildi. Üstelik bu seçimde Putin'in partisinin adayını geçti. Seçim sonucu kasabada şaşkınlığa neden oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:22 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:35 ABONE OL
Rusya bunu konuşuyor! Temizlik görevlisi kadın Putin'in adayını yendi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisi olan Marina Udgodskaya, ülkedeki yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazıldı. Seçime giren Udgodskaya, belediye başkanı oldu. Hayvancılıkla uğraşan ve ailesini geçindirmek için kış aylarında da belediye başkanlığının ofisindeki temizlik görevlisi olan Udgodskaya'nın seçim zaferi, kendisini işe alan görevdeki belediye başkanı için şok etkisi yarattı.

ADI LİSTEYE FORMALİTE OLARAK YAZILDI

Seçimi kazanacağını asla düşünülmeyen ve ismi sadece formalite gereği yazılan Udgodskaya'nın seçim zaferi ülke çapında gündem oldu.

MUHALEFET LİDERİ ZAFERİNİ KUTLADI

Seçimi kazanması nedeniyle şöhreti ülke geneline yayılan Udgodskaya, kısa süre içerisinde yerel seçimlerin en tanınmış kişisi haline geldi. Muhalefet siyasetçisi Dmitry Gudkov, da Udgodskaya'yı zaferinden dolayı kutladı. Seçimin kaybedeni ise Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin adayı oldu.

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Rusya bunu konuşuyor! Temizlik görevlisi kadın Putin'in adayını yendi
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