Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme! Putin'den ilk mesaj...

Gelen son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.

Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.

Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme | Video

PUTİN ENDİŞE DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

A Haber'in aktardığına göre; Putin görüşmede, çatışmalar ile ilgili ilk kez konuştu. Putin, çatışmalardan endişe duyduklarını belirtti.

PUTİN, ERMENİSTAN'IN YARDIM ÇAĞRILARINA SESSİZ KALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan çatışmalarını bir süredir sessizlikle takip ediyordu. Putin, bu süreçte kendisinden yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı dinlemeye bile tenezzül etmemişti.

Rusya'nın çatışmalarda devreye gireceği, arabuluculuk edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan yana bir tavır alması ise beklenmiyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, 11 gün önce Azerbaycan'ın topraklarındaki sivilleri hedef alan bir saldırı geçekleştirmişti. Saldırıda birçok sivil şehit oldu, birçok svil ise yaralandı. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ harekatının talimatını verdi. Tüm gücü ile Ermenistan'a saldıran Azerbaycan birçok noktayı işgalden kurtardı.

Ermenistan, Avrupa ve Rusya'dan beklediği yardımı alamayınca, 'diplomasi' çağrılarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, sorunun tek çözümünün Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekilmesi olduğunu belirtti.

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