SON DAKİKA | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede flaş karar

Singapur'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Çocuk sahibi olacak olan aday ebeveynlere, para ödemesi yapılacağı bildirildi. Ülkenin başbakan yardımcısı, teşvikin mali baskıyla karşı karşıya kalan ve işleri hakkında endişe duyan insanlara güven vereceğini söyledi. Heng Swee Keat, Pazartesi günü milletvekillerine verdiği demeçte, "Covid-19'un bazı hevesli çiftlerin ebeveynlik planlarını ertelemelerine neden olduğuna dair geri bildirim aldık. Bu, özellikle gelirleriyle ilgili belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını düşündüğümüzde tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.
Heng, ödemenin ebeveynlere masrafları konusunda yardımcı olacağını söyledi, ancak ne kadar ödeneceğini açıklamadı.
SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARIYA RAĞMEN EKONOMİK DURAĞANLIK
Corona virüsü salgınına karşı büyük ölçüde başarılı bir mücadeleye rağmen, Singapur ekonomisi derin bir durgunluğa sürüklendi.
Ekonomistlere göre, GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında küçülerek "rekor seviyedeki en yüksek düşüş" oldu.
Singapur, dünyadaki en düşük doğum oranlarından birine sahip ve bu, birbirini izleyen hükümetlerin tersine çevirmeye çalıştığı ama başarısız olduğu bir istatistik.
Ulusal istatistik kurumuna göre doğurganlık oranı şu anda kadın başına sadece 1,14 doğumda.
Dünya Bankası'na göre, bu durum Hong Kong ile aynı seviyeye denk geliyor. Yalnızca Güney Kore ve Porto Riko bu iki ülkeden daha düşük oranlara sahip.
Bir ülkenin nüfusunu doğal olarak yeniden çoğaltabilmesi için kadınların ortalama 2,1 bebeği olması gerekir - ancak çoğu gelişmiş ülke şu anda bu seviyenin altındadır. Çünkü çiftlerin oranındaki düşüş, doğurganlık oranlarının küresel olarak düşmesine neden oluyor.
Singapur, doğum yapmayı teşvik eden kamu kampanyaları ve çöküşünü durduramayan bir dizi mali ve vergi teşviki ile 1980'lerden bu yana bu eğilimi tersine çevirmek için mücadele ediyor.
Hükümet, 2011 tarihli bir raporda, "Pek çok gelişmiş ülke gibi, Singapur'un temel nüfus sorunları, düşük doğurganlığımız ve yaşlanan nüfusumuzdur. Amacımız, Singapur'un canlı ve yaşanabilir kalması için hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal uyumu destekleyen sürdürülebilir bir nüfus elde etmektir" denildi.
Ülke, salgının kötüye gidişini başarılı bir şekilde önledi ve şüpheli vakaları erken izole etti, enfeksiyon kümeleri ortaya çıktığında sıkı kısıtlamalar uyguladı ve Türkiye'dekine benzer bir temas izleme ağını hızla uygulamaya almak için teknolojik yenilikleri kullandı.