SON DAKİKA | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede flaş karar

Singapur'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Çocuk sahibi olacak olan aday ebeveynlere, para ödemesi yapılacağı bildirildi. Ülkenin başbakan yardımcısı, teşvikin mali baskıyla karşı karşıya kalan ve işleri hakkında endişe duyan insanlara güven vereceğini söyledi. Heng Swee Keat, Pazartesi günü milletvekillerine verdiği demeçte, "Covid-19'un bazı hevesli çiftlerin ebeveynlik planlarını ertelemelerine neden olduğuna dair geri bildirim aldık. Bu, özellikle gelirleriyle ilgili belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını düşündüğümüzde tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.

Heng, ödemenin ebeveynlere masrafları konusunda yardımcı olacağını söyledi, ancak ne kadar ödeneceğini açıklamadı.

SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARIYA RAĞMEN EKONOMİK DURAĞANLIK

Corona virüsü salgınına karşı büyük ölçüde başarılı bir mücadeleye rağmen, Singapur ekonomisi derin bir durgunluğa sürüklendi.