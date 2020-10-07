Son dakika: Bozguna uğrayan Paşinyan'dan Karabağ açıklaması: Eğer sorun çözülecekse...

Azerbaycan ile Emenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken art arda önemli açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalardan kaygı duyduğunu, silahların susması gerektiğini söyledikten sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yanıt geldi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesi durumunda ancak diplomasi kanalının açılacağını söyledi.

Son açıklama ise Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi. Paşinyan, Karabağ sorununun artık bölgenin dışına taştığını söyledi, çarpıcı ifadeler kullandı.

Paşinyan, işgal ettikleri topraklardan çekilmek yerine, Karabağ'ın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Eğer sorun çözülecekse Ermenistan Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya hazırdır" dedi.