Son dakika | Ermenistan'dan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına alçak saldırı! Azerbaycan,Ermenistan'ın saldırısı böyle önlendi!

ROKETLER HAVADA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara operasyonları sürerken Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru hattı hedef alınırken Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından atılan roketler havada imha oldu. Patlamayan 300 roketten 56 tanesi ise Yevlah Bölgesi'nde Azerbaycanlı yetkililer tarafından imha edilmek üzere kontrol altına alındı.

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