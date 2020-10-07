Son dakika: Floyd'un ölümüne neden olan polis serbest bırakıldı

Son Dakika... George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin'in davası bugün görüldü. Davada mahkeme, şaşırtan sonucu kamuoyuyla paylaştı.

ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un son sözleri yayınlandı "Beni öldüreceksin dostum bırak!" | Video

POLİS SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Floyd'un bugün 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

GARANTİ VEREN TAHVİL YAYINLANDI

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

George Floyd'un son sözleri yayınlandı! ABD'de polis cinayetine kurban giden George Floyd...

Floyd eylemcilerinden Beyaz Saray’da çadırlı protesto