Son dakika haberi: Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

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Son dakika haberi: ordusundan flaş hamle! 'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak üzere başlattığı operasyon hız kesmeden devam ediyor. 'a karşı stratejik noktalarda üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu bugüne kadar 25 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan dün gece 2. dalga operasyonlarını başlattı. İşte Azerbaycan'ın 'ı işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:38 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:57 ABONE OL
Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

ordusu 'da 'ın işgal ettiği toprakları geri almak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ermenistan ise bölgede sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan dün Bakü- Tiflis-Ceyhan jhattını da hedef aldı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada siviller için güvenlik koridoru açılacağı ifade edildi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İşte son dakika haberin detayları...

Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

TERS HİLAL TAMAMLANMAK ÜZERE

ordusu 'a karşı başlattığı operasyonlarda kara harekatında ikinci aşamaya geçti. Ermenistan'a karşı süpürme operasyonları düzenleniyor. Güney ve Kuzey'den cephe hatları tamamlanmak üzere, doğu da da cephe hatlarının büyük bölümü birleştirildi. Ters hilal şu an neredeyse tamamlanmak üzere.

Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! İkinci dalga başlıyor! Karadan süpürme, havadan... | Video

HEDEFLER YERLE BİR EDİLDİ

Bölgede aynı zamanda ikinci dalga hava harekatları başlatıldı. Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı bölgedeki Ermenistan hedeflerini yerle bir etti.

Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

GÖZLEM KARAKOLU İMHA EDİLDİ

- arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.

Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda 'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirili.

Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı

O BÖLGELER İŞGALDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. ordusu ayrıca ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusundan flaş hamle! Ermenistan'a karşı 2. dalga operasyonu başlatıldı
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