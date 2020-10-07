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| Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

Corona virüsü salgını dönemindeki mücadelesi ile gündemde olan ’dan geldi. Ülkede yaşanan ekonomik durağanlık nedeniyle birçok kişi işini kaybederken, turizmde de gelir kaybı yaşayan Singapur, sosyal hayatta ilginç bir karara imza attı. Alınan bu karara göre devlet, koronavirüs salgını sırasında çocuk sahibi olacak olan ebeveynlere ödeme yapacak.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:42 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:44 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

'dan dikkat çeken bir geldi. Çocuk sahibi olacak olan aday ebeveynlere, para ödemesi yapılacağı bildirildi. Ülkenin başbakan yardımcısı, teşvikin mali baskıyla karşı karşıya kalan ve işleri hakkında endişe duyan insanlara güven vereceğini söyledi. Heng Swee Keat, Pazartesi günü milletvekillerine verdiği demeçte, "Covid-19'un bazı hevesli çiftlerin ebeveynlik planlarını ertelemelerine neden olduğuna dair geri bildirim aldık. Bu, özellikle gelirleriyle ilgili belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını düşündüğümüzde tamamen anlaşılabilir bir durum" dedi.

Heng, ödemenin ebeveynlere masrafları konusunda yardımcı olacağını söyledi, ancak ne kadar ödeneceğini açıklamadı.

SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARIYA RAĞMEN EKONOMİK DURAĞANLIK

Corona virüsü salgınına karşı büyük ölçüde başarılı bir mücadeleye rağmen, Singapur ekonomisi derin bir durgunluğa sürüklendi.

Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

Ekonomistlere göre, GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,6 oranında küçülerek "rekor seviyedeki en yüksek düşüş" oldu.

, dünyadaki en düşük doğum oranlarından birine sahip ve bu, birbirini izleyen hükümetlerin tersine çevirmeye çalıştığı ama başarısız olduğu bir istatistik.

Ulusal istatistik kurumuna göre doğurganlık oranı şu anda kadın başına sadece 1,14 doğumda.

Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

Dünya Bankası'na göre, bu durum Hong Kong ile aynı seviyeye denk geliyor. Yalnızca Güney Kore ve Porto Riko bu iki ülkeden daha düşük oranlara sahip.

Bir ülkenin nüfusunu doğal olarak yeniden çoğaltabilmesi için kadınların ortalama 2,1 bebeği olması gerekir - ancak çoğu gelişmiş ülke şu anda bu seviyenin altındadır. Çünkü çiftlerin oranındaki düşüş, doğurganlık oranlarının küresel olarak düşmesine neden oluyor.

Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

, doğum yapmayı teşvik eden kamu kampanyaları ve çöküşünü durduramayan bir dizi mali ve vergi teşviki ile 1980'lerden bu yana bu eğilimi tersine çevirmek için mücadele ediyor.

Hükümet, 2011 tarihli bir raporda, "Pek çok gelişmiş ülke gibi, Singapur'un temel nüfus sorunları, düşük doğurganlığımız ve yaşlanan nüfusumuzdur. Amacımız, Singapur'un canlı ve yaşanabilir kalması için hem ekonomik büyümeyi hem de sosyal uyumu destekleyen sürdürülebilir bir nüfus elde etmektir" denildi.

Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

Ülke, salgının kötüye gidişini başarılı bir şekilde önledi ve şüpheli vakaları erken izole etti, enfeksiyon kümeleri ortaya çıktığında sıkı kısıtlamalar uyguladı ve Türkiye'dekine benzer bir temas izleme ağını hızla uygulamaya almak için teknolojik yenilikleri kullandı.

Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Covid-19 nedeniyle 'da sadece 27 kişi öldü.

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Son Dakika Haberi | Bebek yapmak isteyen çiftlere para ödemesi yapılacak! O ülkede ilginç karar
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