SON DAKİKA HABER: İnsan Hakları İzleme Örgütü açıkladı! Akıl sağlığı yerinde olmayanları zincire vuruyorlar

HRW'ya konuşan Kenya'dan Paul adlı bir kişi "Beş yıldır zincirlenmiş durumdayım. Zincir çok ağır. Bu yaptıkları doğru değil, beni üzüyor" diyor ve ekliyor:

"Küçük bir odada yedi adamla birlikteyim. Kıyafet giymeme izin verilmiyor, yalnızca iç çamaşırı giyebiliyoruz. Sabahları yulaf lapası yiyorum ve akşam şanslıysam ekmek veriliyor. Ama her akşam değil."

Nijerya'da bir kilisede zincirlenen Mudinat ise tuvaletini plastik torbalara yapmaya zorlandığını, günde bir öğün yemek verildiğini söylüyor ve "Zincirden nefret ediyorum" diyor.

HRW, bu araştırma için psikososyal engelleri bulunan 350 kişiyle görüştüğünü belirtiyor.

Örgütün kıdemli engelli hakları araştırmacısı olan Kriti Sharma, "Bu uygulama pek çok toplumda herkesin bildiği bir sır olan yaygın ve vahşi bir uygulama" diyor.