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Son dakika haberi: 'da silah deposunda ! Dehşet anları böyle görüntülendi

Edinilen son dakika haberine göre; 'nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda meydana geldi. Rusya'da meydana gelen patlamada alınan bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:10 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya'da silah deposunda patlama! Dehşet anları böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre; Rusya'nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi. Rusya'da meydana gelen patlamada alınan bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberi... Rusya'da dev patlama! Dehşet anları kamerada | Video

Rusya'da bir silah deposunda patlama meydana geldi. Eski oldupu belirtilen silah deposundaki patlama kilometrelerce metrelerce uzaktan hissedildi. Rus yetkililerin ilk açıklamalarına göre patlamada ölen yada yaralanan olmadı.

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Son dakika haberi: Rusya'da silah deposunda patlama! Dehşet anları böyle görüntülendi
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