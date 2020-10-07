Son dakika haberi: Rusya'da silah deposunda patlama! Dehşet anları böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre; Rusya'nın Ryazansk bölgesinde bir silah deposunda patlama meydana geldi. Rusya'da meydana gelen patlamada alınan bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberi... Rusya'da dev patlama! Dehşet anları kamerada | Video

Rusya'da bir silah deposunda patlama meydana geldi. Eski oldupu belirtilen silah deposundaki patlama kilometrelerce metrelerce uzaktan hissedildi. Rus yetkililerin ilk açıklamalarına göre patlamada ölen yada yaralanan olmadı.

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