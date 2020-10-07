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Son Dakika | Nobel Kimya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nobel Kimya Ödülleri'nden son dakika haberi geldi. , genom düzenleme yönteminin geliştirilmesini sağlayan Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi. 'dan Charpentier ve ABD'den Doudna, Nobel Kimya Ödülü'nü ortaklaşa kazanan ilk kadınlar ve kimya ödülünü kazanan altıncı ve yedinci kadın oldular.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 13:52 Son Güncelleme: 7.10.2020 13:54 ABONE OL
Son Dakika | Nobel Kimya Ödülleri Sahiplerini Buldu

İki isim, gen teknolojisinin en keskin araçlarından biri olan CRISPR / Cas9'u keşfettiler. Araştırmacılar bunları kullanarak hayvanların, bitkilerin ve mikroorganizmaların DNA'sını son derece yüksek bir hassasiyetle değiştirebilirler. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi genel sekreteri Göran K. Hansson, bu yılki ödülün "yaşam kodunu yeniden yazmak" olduğunu söyledi.

CRISPR / Cas9 gen düzenleme araçları moleküler yaşam bilimlerinde devrim yarattığı bildirilirken, bitki ıslahı için yeni fırsatlar getireceği düşünülüyor. Yenilikçi kanser tedavilerine katkıda bulunan bu keşif, kalıtsal hastalıkları tedavi etme hayalini de gerçekleştirebilir.

Fransa'dan Charpentier ve ABD'den Doudna, Nobel Kimya Ödülü'nü ortaklaşa kazanan ilk kadınlar ve kimya ödülünü kazanan altıncı ve yedinci kadın oldular.

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Son Dakika | Nobel Kimya Ödülleri Sahiplerini Buldu
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