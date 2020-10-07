Son dakika: Altın Şafak Partisi ile ilgili tarihi karar çıktı! Yunanistan'da hayat durmuştu...

Rapçi Pavlaos Fitsas'ın 2013'te Atina'da ırkçı Altın Şafak partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından öldürülmesinin ardından başlayan soruşturma sonrası 2015 yılında Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos ve partinin milletvekilleri ile üyelerinden oluşan 68 kişinin 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla başlayan davada karar çıktı.

Son dakika haberi... Yunanistan'dan 'Altın Şafak Partisi' kararı | Video

Atina Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Nisan 2015'te başlayan davada 18'i Altın Şafak milletvekili olan 68 sanık suç örgütü kurarak cinayet, cinayet için komplo, yasa dışı silah tasarrufu ve ırkçı şiddet suçlamalardan yargılandı.

Yunan mahkemesi Altın Şafak Partisi'ni çok önemli bir karara imza atarak suç örgütü olarak tanımladı.

KARAR ÖNCESİ YUNANİSTAN'DA HAYAT DURDU

Yunanistan'da karar öncesi adeta hayat durdu. Ülkede işçi, öğrenci ve öğretmen sendikaları karar gününde grev gerçekleştirdi.

Öte yandan ülkenin en büyük işçi sendikaları, sol sosyalist siyasi partiler, sanatçılar, anarşist gruplar, yazarlar, gazeteciler, hukukçular sabah saat 9.45'te davanın görüleceği adliye binası dışında ırkçılık karşıtı buluşma düzenledi.

Ülkede son yılların en önemli davası olarak görülen davada ezici çoğunluk sanıkların suç örgütü üyesi olarak tanımlanmasını ve ceza almasını istiyordu.