Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"

Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı 'ın son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 20:21 Son Güncelleme: 7.10.2020 20:23 ABONE OL
Trump'ın Doktoru Conley: Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

"Başkan Trump bu sabah 'Kendimi muhteşem hissediyorum' dedi." ifadesiyle başladığı notta Conley, Trump'ın değerlerinin normal seviyede olduğunu ve durumunun "stabil" seyrettiğini aktardı.

Conley, "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok. Başkan Trump hastaneye yatırıldığı ilk günlerden sonra hiç oksijen desteğine ihtiyaç duymadı." bilgisini paylaştı.

Trump'tan dün alınan laboratuvar örneklerinde Kovid-19'a karşı, tespit edilebilir seviyede antikora rastladıklarını vurgulayan Conley, Trump'ın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın Doktoru Conley: "Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA