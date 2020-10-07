Venezuela’ya bloke altınları verilebilir

VENEZUELA'NIN İngiltere Merkez Bankası'nda tuttuğu 1,8 milyar dolarlık altınını geri alabilmesi olasılığı belirdi. Londra'daki Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin altınları bloke eden kararını bozdu ve davayı ticaret mahkemesine sevk etti. Yüksek Mahkeme, temmuzda İngiltere hükümetinin muhalefet lideri Juan Guaido'yu, "Venezuela'nın anayasal geçici lideri" olarak tanıması nedeniyle Merkez Bankası'nın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Venezuela Merkez Bankası'na iade edilemeyeceğine hükmetmişti. Venezuela, parayı Kovid mücadelesinde kullanacak.