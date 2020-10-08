100 binin üzerinde çocuk kayboldu

AK Parti İstanbul milletvekili Serap Yaşar'ın hazırladığı ve Avrupa Konseyi'nde ezici bir çoğunlukla kabul edilen, "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" raporu Avrupa'nın nasıl kötü bir ev sahibi olduğunu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de Meclis açılışında konuyu gündeme getirmişti. 2.5 yıldır rapor üzerine çalıştığını, tüm tarafları dinlediklerini ama bugüne kadar çocuklarla ilgili atılmış somut bir adımın olmadığına dikkat çeken Yaşar, "Araştırma yaptığımızda kayıp çocuk sayısının 100 binleri geçtiğini gördük. Ülkelere anket yaptırdık. Sayılar ortaya çıktı" dedi.Kayıp mülteci çocukların başına çok kötü şeylerin geldiğini anlatan Yaşar "Fuhuş mu, insan ticareti mi?.. Yasadışı her şey olabilir. Kaybolan çocukların yüzde 90'ına yakını refakatsiz olanlar. Yani ebeveyni yanında olmayan çocuklar" diye konuştu.