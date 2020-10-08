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ABD Başkanı Trump'tan corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: "Beni Çin hasta etti!"

Geçtiğimiz hafta corona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı hastalığı atlattıktan sonra ilk kez röportaj verdi. haberine göre kendisini Çin'in hasta ettiğini ifade eden Donald Trump, dışarıda insanlarla bir arada olduğunu, bir süre sonra hasta olacağına inandığını belirtti. Kısa süre içinde yeniden test yaptıracağını ifade eden Trump, 'Bence artık tamamen temizim.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 18:53 Son Güncelleme: 8.10.2020 18:56 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: Beni Çin hasta etti!

Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen corona virüs ABD'yi de derinden etkiledi. Son olarak başkan Trump corona virüse yakalandı. Bu süreçte hızlı bir tedavi uygulayan ABD lideri Fox News'e telefonla bağlanarak ilk röportajını verdi. Joe Biden hakkında da açıklamasında bulunan Trump, 'Biden'in aklı başkan olmaya yetmez.' diyerek rakibine taş attı.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SON DAKİKA CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

ABD Başkanı , Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını verdi. Yakın zamanda test yapacağını belirten Trump, "Virüsün gittiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca Başkan Trump, "Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: Beni Çin hasta etti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ABD Başkanı , yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek, "Virüsün gittiğini düşünüyorum." dedi.

Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News'e telefonla bağlanarak verdi.

Kendisini gayet iyi hissettiğinin vurgulayan Trump, "Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiçsanmıyorum." yorumunda bulundu.

Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra hiç test yaptırmadığını belirterek, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: Beni Çin hasta etti!

Bir noktada Kovid-19'a yakalanacağını anladığını belirten Trump, "Sürekli dışarıda insanlarla bir aradaydım. Bir yerde artık hasta olacağımı anladım." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını konusunda Çin'e yönelik suçlamalarını da sürdüren Trump, "Beni Çin hasta etti." ifadesini kullandı.

ELEŞTİRİLER

Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a yönelik eleştirilerini de devam ettirdi, "Onun akli melekeleri başkan olmaya yetmez." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: Beni Çin hasta etti!

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam yapılan canlı yayın tartışmasını değerlendiren Trump, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." eleştirisinde bulundu.

Trump ayrıca Harris için, "komünist" ve "sevimsiz" sıfatlarını kullanarak, "O canavar sınırlarımızı açarak tüm tecavüzcülerin ve katillerin ülkemize gelmesini istiyor." diye konuştu.

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ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: "Beni Çin hasta etti!"
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