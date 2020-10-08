ABD Başkanı Trump'tan son dakika corona virüs açıklaması! İlk röportajını verdi: "Beni Çin hasta etti!"

Başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris arasında dün akşam yapılan canlı yayın tartışmasını değerlendiren Trump, "Bu canavar (Harris) dün gece Pence ile canlı yayındaydı, dün gece kendi kendini yok etti. Bu canavarın söylediği her şey yalan." eleştirisinde bulundu.

Trump ayrıca Harris için, "komünist" ve "sevimsiz" sıfatlarını kullanarak, "O canavar sınırlarımızı açarak tüm tecavüzcülerin ve katillerin ülkemize gelmesini istiyor." diye konuştu.