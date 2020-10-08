ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

Corona virüsü salgını sürecinde yaptığı çıkışlar ve alınan önlemlere karşı tepkileri ile gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, hastalığa yakalanması ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Beyaz Saray'da dün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan Trump'ın tedavisi devam ediyor. Bugün yaptığı son açıklamada Trump, "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "EĞER YAKALANMASAYDIM..."

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görmeye devam eden ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray'da Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla yeni bir açıklama geldi.