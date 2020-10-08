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Başkanı Trump'tan son dakika haberi: "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

Başkanı Trump'ın corona virüse yakalanmasının ardından sağlık durumu ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmişti. En son, 'a girişi esnasında, balkonda poz vermeden önce maskesini çıkarması çok konuşulmuştu. Corona virüsün daha çok psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerine odaklanan ve her fırsatta "virüsten korkmayın" sözünü tekrarlayan Trump yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, tedavi sürecinde yaptığı açıklamada Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:06 Son Güncelleme: 8.10.2020 11:24 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

Corona virüsü salgını sürecinde yaptığı çıkışlar ve alınan önlemlere karşı tepkileri ile gündem olan Başkanı , hastalığa yakalanması ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. 'da dün itibariyle yeniden çalışmaya başlayan Trump'ın tedavisi devam ediyor. Bugün yaptığı son açıklamada Trump, "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "EĞER YAKALANMASAYDIM..."

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görmeye devam eden ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray'da Oval Ofis önünde video mesaj yoluyla yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

Trump açıklamasında sık sık Walter Reed Askeri Hastanesi'nde kendisine verilen Regeneron adlı ilacı överek, "Korona virüse yakalanmamın Tanrı'nın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada gizli bir lütuf vardı" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

Hastalığa yakalandıktan sonra bu ilaçtan haberi olduğunu ifade eden Trump, "Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı" diye konuştu. Trump, Regeneron ilacının tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunulması için çalışacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

"Herkesin Başkanınızla aynı muameleyi görmesini istiyorum" diyen Trump, "İnanılmazdı" ifadelerini kullandı. Trump, kendisine verilen ilacın "terapötik" olduğunu söyleyerek Covid-19'un çaresi olabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!

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ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: "Korona virüse yakalanmam Tanrı'nın bir lütfu" dedi ve o ilacı tekrar açıkladı!
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