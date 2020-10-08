Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

- cephe hattından son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata hız kesmeden devam ediyor. ordusu Azerbaycan karşısında ağır kayıplar verdi. Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü karşısında ne yapacağını şaşıran Ermenistan askerleri ise sivilleri ve enerji hatlarını hedef almayı sürdürürken cephe hattında ise silahlarını ve eşyalarını bırakarak bölgeden kaçıyor. İşte Azerbaycan-Ermenistan hattında son dakika gelişmeler...

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:24 Son Güncelleme: 8.10.2020 09:33 ABONE OL
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

Son dakika haberi... İşgal altındaki toprakları geri almak için harekete geçen ordusu ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü karşısında ne yapacağını şaşırarak sivilleri ve enerji hatlarını hedef alan Ermenistan ordusu son çareyi askeri araçları bırakarak bölgeden kaçmakta buldu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

'ın 'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

ERMENİSTAN ORDUSU KAÇIYOR

'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik 'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun görünce Ermenistan askerleri konvoyu böyle bırakıp kaçtı | Video

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

ordusu, 'ın şehir ve köylerine top ve füzelerle ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.

Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

TRT Haber'de yer alan habre göre; , ordusunun ilerleyişi karşısında direnemiyor. Saldırganlığının, Ermenistan'a faturası ağır oldu.

ERMENİSTAN KENDİ TANKLARINI VURDU

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracın yanı sıra bir S-300 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

TERS HİLAL TAMAMLANMAK ÜZERE

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı. ordusu 'a karşı başlattığı operasyonlarda kara harekatında ikinci aşamaya geçti. Ermenistan'a karşı süpürme operasyonları düzenleniyor. Güney ve Kuzey'den cephe hatları tamamlanmak üzere, doğu da da cephe hatlarının büyük bölümü birleştirildi. Ters hilal şu an neredeyse tamamlanmak üzere.

HEDEFLER YERLE BİR EDİLDİ

Bölgede aynı zamanda ikinci dalga hava harekatları başlatıldı. Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı bölgedeki Ermenistan hedeflerini yerle bir etti.

Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! İkinci dalga başlıyor! Karadan süpürme, havadan... | Video

GÖZLEM KARAKOLU İMHA EDİLDİ

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.

Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda Ermenistan'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

O BÖLGELER İŞGALDEN KURTARILDI

Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. ordusu ayrıca ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA