Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

Son dakika haberi... İşgal altındaki toprakları geri almak için harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun sahadaki üstünlüğü karşısında ne yapacağını şaşırarak sivilleri ve enerji hatlarını hedef alan Ermenistan ordusu son çareyi askeri araçları bırakarak bölgeden kaçmakta buldu.
ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
ERMENİSTAN ORDUSU KAÇIYOR
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun görünce Ermenistan askerleri konvoyu böyle bırakıp kaçtı | Video
Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.
ERMENİSTAN SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın şehir ve köylerine top ve füzelerle ateş açtı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.
Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.
TRT Haber'de yer alan habre göre; Ermenistan, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemiyor. Saldırganlığının, Ermenistan'a faturası ağır oldu.
ERMENİSTAN KENDİ TANKLARINI VURDU
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracın yanı sıra bir S-300 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TERS HİLAL TAMAMLANMAK ÜZERE
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı.Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarda kara harekatında ikinci aşamaya geçti. Ermenistan'a karşı süpürme operasyonları düzenleniyor. Güney ve Kuzey'den cephe hatları tamamlanmak üzere, doğu da da cephe hatlarının büyük bölümü birleştirildi. Ters hilal şu an neredeyse tamamlanmak üzere.
HEDEFLER YERLE BİR EDİLDİ
Bölgede aynı zamanda ikinci dalga hava harekatları başlatıldı. Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı bölgedeki Ermenistan hedeflerini yerle bir etti.
Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! İkinci dalga başlıyor! Karadan süpürme, havadan... | Video
GÖZLEM KARAKOLU İMHA EDİLDİ
Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.
Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda Ermenistan'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
O BÖLGELER İŞGALDEN KURTARILDI
Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermenistan ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.