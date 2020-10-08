Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından son dakika haberi! Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı!

TERS HİLAL TAMAMLANMAK ÜZERE

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı.Azerbaycan ordusu Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarda kara harekatında ikinci aşamaya geçti. Ermenistan'a karşı süpürme operasyonları düzenleniyor. Güney ve Kuzey'den cephe hatları tamamlanmak üzere, doğu da da cephe hatlarının büyük bölümü birleştirildi. Ters hilal şu an neredeyse tamamlanmak üzere.

HEDEFLER YERLE BİR EDİLDİ

Bölgede aynı zamanda ikinci dalga hava harekatları başlatıldı. Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı bölgedeki Ermenistan hedeflerini yerle bir etti.

Son dakika haberi: Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! İkinci dalga başlıyor! Karadan süpürme, havadan... | Video

GÖZLEM KARAKOLU İMHA EDİLDİ

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiğini vurgularken, Azerbaycan birlikleri tarafından yapılan topçu ateşi sonucunda 5. Alayın savunma alanındaki komuta gözlem karakolunun imha edildiği ve Ermenistan güçlerinin çok sayıda can kaybına uğradığı bildirildi.

Ayrıca top bataryalarıyla yapılan saldırılarda Ermenistan'a ait bir tank ve üç top imha edildi. Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birliklerinin irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.