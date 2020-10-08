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, ’a ait kamikaze dronunu imha etti

- cephe hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Haciyev açıklamada, Ermenistan’a ait kamikaze dronunun, Azerbaycan birlikleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:05 ABONE OL
Azerbaycan, Ermenistan’a ait kamikaze dronunu imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze dronunu imha etti.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Haciyev açıklamada, Ermenistan'a ait kamikaze dronunun, Azerbaycan birlikleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. "Kamikaze dronu sivillerin bulunduğu bölgede dolaşıyordu" diyen Haciyev, "Sivillerin hayatı kurtarıldı. Ermenistan'ın devlet terörü devam ediyor. Barış güçleri Ermenistan'ı durdurmalı" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan, Ermenistan’a ait kamikaze dronunu imha etti
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