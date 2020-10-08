Bu örümcek ağı insanı bile yutar

ABD'nin Missouri eyaletindeki ormanda devasa bir örümcek ağı görüntülendi. Ağın büyüklüğü görenleri şaşkına çevirdi. Eyaletteki parkta incelemerde bulunan Doğa Koruma görevlileri bir metreden daha büyük bir örümcek ağıyla karşılaştı. Devasa örümcek ağının Springfield yakınlarındaki ormanda görüntülendiği bildirildi. Ağın Araneidae olarak adlandırılan bir örümcek türü tarafından örüldüğü ifade edildi. Missouri Doğa Koruma'nın Facebook sayfasından paylaştığı kareye ilginç yorumlar yapıldı. Jennifer Duffy Russell, "Bunlar, insanları, geceleri içlerinden geçtikleri takdirde kelimenin tam anlamıyla 'yakalayacak' türden" diye yazdı. Doğa Koruma ekipleri ise, "Ağörücü örümceklerin birçoğu gececidir ve her gün yemek yiyip ağlarını yeniden inşa etme gibi kendilerine özgü alışkanlıklara sahiptir" dedi.