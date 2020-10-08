Bulgaristan, Belarus büyükelçisini geri çağırdı

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar hala sürüyor. Birçok ülke protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından Lukaşenko'yu ve seçimleri tanımadığını açıklamıştı. Polonya ve Litvanya'nın ardından Bulgaristan da Belarus büyükelçisini geri çağırdı.

BULGARİSTAN BELARUS BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇAĞIRDI



Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nda (GLOBSEC) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Litvanya ve Polonya ile dayanışma amacı ile Belarus büyükelçisinin geri çağırıldığını duyurdu.

Zaharieva, GLOBSEC'te Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile yaptığı görüşmenin ardından, "Bu kararla AB ortaklarımız Litvanya ve Polonya'ya dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz" dedi. Şu ana kadar aralarında Almanya'nın da bulunduğu dört AB ülkesi Belarus'tan elçilerini geri çağırdı.

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