Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Koyunlarda koronavirüs olabilir mi?

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı, genel olarak ayakta atlatılsa da ölüme neden olabiliyor. Evcil hayvanlardan yabani hayvanlara kadar birçok canlı üzerinde bu virüs ile ilgili araştırma yapıldı. Scientific Reports'ta yayınlanan yeni çalışma, düzenli olarak insanlarla temas halinde olan 28 hayvanın corona virüsü enfeksiyonuna duyarlı olabileceğine dair kanıtlar sunuyor.
Araştırmacılar, SARS-CoV-2'den elde edilen başak proteinin, insanları enfekte ettiğinde bağlandığı ACE2 proteini ile nasıl etkileşime girebileceğini araştırdılar.
BİRÇOK HAYVAN ENFEKTE OLABİLİR
Araştırmanın odak noktası, 215 farklı hayvandaki ACE2 proteinindeki, onu insan versiyonundan farklı kılan mutasyonların, hayvanlarda KOVİD-19 hastalığına neden olup olmayacağıydı. Proteine bağlanma, virüsün konakçı hücrelere girmesini sağlıyor. Virüsün hayvanları başka bir yoldan enfekte edebilmesi mümkün olsa da, ACE2 ile bağlanma şartları oluşturamazsa, virüsün bir hayvanı enfekte edebileceğine dair bir kanıt yoktur.
Araştırmacılar, koyun ve büyük maymunlar gibi bazı hayvanlar için corona virüsün, tıpkı insanı enfekte ettiği gibi risk teşkil ettiğini tespit etti. Koyunlar gibi bazı evcil ya da beslenmede kullanılan hayvanlar üzerinde henüz enfeksiyon testleri yapılmadığı için hayvanın gerçekten corona virüs hastası olabileceği kesin değil.
Baş yazar Prof. Dr. Christine Orengo (UCL Yapısal ve Moleküler Biyoloji) şunları söyledi:
"Hangi hayvanların enfeksiyon riski altında olabileceğini görmek için deneysel olarak incelenen hayvanların ötesine bakmak istedik ve daha fazla araştırma ve olası izlemeye ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Belirlediğimiz hayvanlar, türlerinin devamını tehdit edebilecek bir salgın riski altında olabilir. Vizon çiftliklerinde belgelendiği gibi hayvanlar, daha sonra insanlara yeniden bulaşma potansiyeline sahip virüsün rezervuarı olarak da hareket edebilir."
Araştırma ekibi ayrıca enfeksiyon risklerinin hayvan türleri arasında nasıl farklılık gösterebileceğini daha iyi anlamak için belirli hayvanlar için daha ayrıntılı yapısal analizler gerçekleştirdi. Bulgularını diğer deneysel verilerle karşılaştırarak, hangi hayvanların enfeksiyon riski altında olduğunu ve hangilerinin büyük olasılıkla enfekte olamayacağını tahmin etmek için eşikler belirlediler.
Çalışmayı yapan ekip, kuşların, balıkların ve sürüngenlerin çoğunun enfeksiyon riski altında görünmediğini, ancak inceledikleri memelilerin çoğunun potansiyel olarak enfekte olabileceğini buldular.