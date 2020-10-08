Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Koyunlarda koronavirüs olabilir mi?

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı, genel olarak ayakta atlatılsa da ölüme neden olabiliyor. Evcil hayvanlardan yabani hayvanlara kadar birçok canlı üzerinde bu virüs ile ilgili araştırma yapıldı. Scientific Reports'ta yayınlanan yeni çalışma, düzenli olarak insanlarla temas halinde olan 28 hayvanın corona virüsü enfeksiyonuna duyarlı olabileceğine dair kanıtlar sunuyor.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2'den elde edilen başak proteinin, insanları enfekte ettiğinde bağlandığı ACE2 proteini ile nasıl etkileşime girebileceğini araştırdılar.

BİRÇOK HAYVAN ENFEKTE OLABİLİR

Araştırmanın odak noktası, 215 farklı hayvandaki ACE2 proteinindeki, onu insan versiyonundan farklı kılan mutasyonların, hayvanlarda KOVİD-19 hastalığına neden olup olmayacağıydı. Proteine bağlanma, virüsün konakçı hücrelere girmesini sağlıyor. Virüsün hayvanları başka bir yoldan enfekte edebilmesi mümkün olsa da, ACE2 ile bağlanma şartları oluşturamazsa, virüsün bir hayvanı enfekte edebileceğine dair bir kanıt yoktur.