İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

İngiltere'de son 24 saatte korona virüs vaka ve ölümlerde artış yaşandı. Ülkede açıklanan rakamlardan sonra tedbirler en üst seviyeye ulaştı.

SON 24 SAATTE 17 BİN VAKAYLA REKOR KIRILDI

17 bin 540 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bu en yüksek günlük sayıya ulaşıldı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 45 bin 592 oldu.

Ülkede 17 bin 540 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 561 bin 815'e yükseldi. Son 24 saatte 254 bin 579 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 337 bin 590 oldu. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 412 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda yattığı açıklandı.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

Salgında günlük vakaların ilk kez 17 bini geçmesi yetkilileri endişelendirdi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Dr. Yvonne Doyle, "Vakalarda ve hastanelere kabullerde belirli ve sürekli bir artış görüyoruz. Gidişat açık ve çok endişe verici." dedi.

Bu arada İngiliz basını, vaka artışının önüne geçilememesi nedeniyle gelecek haftadan itibaren yeni kısıtlamalara gidilebileceğini, bu kapsamda bazı bölgelerde restoran ve barların belirli bir süre kapatılabileceğini yazdı.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti. İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı. Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı. Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

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