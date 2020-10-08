Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

Putin, Azerbaycan ve Moskova’ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı , Ermenistan’ın işgali altında bulunan ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Moskova’ya davet etti.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 01:29 ABONE OL
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA