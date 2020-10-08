Şanlıurfa'daki işkenceci koca olayında son dakika gelişmesi! Suriyeli Mirvet Sabah'a konuştu

Şanlıurfa'da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen İlyas Arık'ın (28), evin çatısına kurduğu barakada Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej'e günlerce işkence ettiği ortaya çıkmıştı. Dini nikâhlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnakları çekilen kadının çığlıklarını duyan komşuları ihbarda bulundu.
Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde elleri bağlı halde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise Emniyet müdürlüğünün kurduğu 20 kişilik özel ekip tarafından bir bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen işkenceci eş tutuklanarak ceza evine konuldu. Genç kadının Suriye'den 9 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve İlyas Arık ile yaklaşık 2 buçuk yıl önce evlendiği öğrenildi.
ŞİDDETTEN KAÇARAK SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ
Balıklıgöl devlet hastanesinde tedavi gören Mırvet Nivej, hastane odasında yaşadıklarını anlattı: "İlyas sürekli şiddet uyguluyordu. Birkaç kez evden kaçıp devlet sığınma evinde kaldım. Ancak bebeğimi doğurmak için eve döndüm.
Doğum sonrasında da bana şiddet ve işkence yaptı, zincirle dövdü, tırnaklarımı kerpetenle çekti. 40 günlük kızımı da kaçırdı. Bana sahip çıkan Türk devletine ve doktorlara teşekkür ediyorum"
Talihsiz kadının eşi tarafından kaçırılan 40 günlük kız bebek polislerin yaptığı operasyonla bulunup Sosyal Hizmetler Çoçuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi. Balıklıgöl devlet Hastanesinde tedavi gören Suriyeli Mırvet Nivej'yı Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri hastanede ziyaret etti.
DEVLET KORUMASINA ALINIYOR
Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nıvej'in iyileştikten sonra Kadın Konukevine yerleştirilerek devlet koruması altına alınacağı belirtilerek, "Bilinci açık olan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin bulunuyor. Eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşinden şikayetçi olduğu öğrenilen kadının daha önce kaldığı ve doğum yapmak üzere kendi isteğiyle ayrıldığı Kadın Konukevine yeniden gitmek istediği, ilgili Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından Nivej'e psikososyal destek sunulmuş, rehberlik ve danışmanlık yapılmıştır. Bebek ile ilgili olarak gereken sosyal çalışma yapılacak ve annesinin talebi üzerine annesine teslim edilerek, anne ve çocuğu uygun sosyal hizmet modellerimiz ile desteklenecektir" ifadeleri kullanıldı.