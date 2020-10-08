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Şok görüntü! Avustralyalı sörfçü köpek balığından son anda böyle kurtuldu

'dan şoke eden görüntüler geldi. Avustralyalı profesyonel sörfçü okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu. O anlar anbean görüntülendi. İşte haberin detayları ve görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:09 Son Güncelleme: 8.10.2020 15:21 ABONE OL
Şok görüntü! Avustralyalı sörfçü köpek balığından son anda böyle kurtuldu

Avustralyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.Wilkinson, kendisini takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde farkedildi.

Olay anı drone'la kayda alındı. Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, "Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim.

Drone'u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi" diye konuştu.

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Şok görüntü! Avustralyalı sörfçü köpek balığından son anda böyle kurtuldu
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