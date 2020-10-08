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Son dakika: 'dan 'a misilleme

Son dakika gelen habere göre 'dan 'a misillime geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:58 Son Güncelleme: 8.10.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme
Son dakika haber: Azerbaycan'dan Yunanistan'a misillime geldi. Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

Yunanistan Azerbaycan büyükelçisini geri çekmişti

İşgalci Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u Atina'ya çağırdığını duyurmuştu.

Ermenistan'ı destekleyen Yunanistan, Azerbaycan'daki Büyükelçisini geri çağırdı. Atina yönetimi gerekçe olarak Azerbaycan'ın Yunanistan hakkındaki açıklamalarını gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan'da Azerbaycan'a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla istişareler için Atina'ya çağrıldı." İfadelerine yer verildi.

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Son dakika: Azerbaycan'dan Yunanistan'a misilleme
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