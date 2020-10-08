Son dakika: Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Yaralılar var

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ederken Berde şehrinde bir kafeye roket düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü.

BİR KAFEYE ROKET DÜŞTÜ

Azerbaycan, işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Berde şehrinde bir kafeye Ermenistan silahlı kuvvetlerince atılan bir roket düştü. Roketin düştüğü yerde o sırada kafede bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililerin açıklama yapması bekleniyor. Atılan 4 roketten birinin ise Azerbaycan birlikleri tarafından havada vurulduğu belirtildi.

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