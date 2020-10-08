Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı! İşte ilk görüntüler...

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Son dakika haberi... - hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika... ordusu 'ın işgal ettiği topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu ise araçları bırakıp bölgeden kaçıyor. Bölgeden edinilen son dakika habere göre; Horadiz kenti işgalden kurtarıldı. Son gelişme ile Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yerlerinin sayısı bir kent ve bir kasaba dahil 28'e ulaştı. İşte Azerbaycan Ermenistan hattında son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:01 Son Güncelleme: 8.10.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı

ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Edinilen son dakika habere göre Azerbaycan ordusu bir kenti daha işgalden kurtardı. Böylece Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yerlerinin sayısı bir kent ve bir kasaba dahil 28'e ulaştı. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...

Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı

ordusu Horadiz kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Horadiz kentinden ilk görüntüleri paylaştı.

Son dakika haberi: Azerbaycan bir kenti daha Ermenistan işgalinden kurtardı | Video

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.

Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı

Çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı

ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

'ın 'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun görünce Ermenistan askerleri konvoyu böyle bırakıp kaçtı | Video

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı

Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. ordusu ayrıca ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan ordusu bu güne kadar 28 noktayı işgalden kurtardı.

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Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı! İşte ilk görüntüler...
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