Son dakika haberi... Azerbaycan-Ermenistan hattında son durum! Azerbaycan bir bölgeyi daha işgalden kurtardı! İşte ilk görüntüler...

Azerbaycan ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Edinilen son dakika habere göre Azerbaycan ordusu bir kenti daha işgalden kurtardı. Böylece Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yerlerinin sayısı bir kent ve bir kasaba dahil 28'e ulaştı. İşte bölgeden son dakika gelişmeler...
Azerbaycan ordusu Horadiz kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan Horadiz kentinden ilk görüntüleri paylaştı.
Son dakika haberi: Azerbaycan bir kenti daha Ermenistan işgalinden kurtardı | Video
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.
Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."
ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun görünce Ermenistan askerleri konvoyu böyle bırakıp kaçtı | Video
Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.
Fuzuli-Cebrail hattında şimdiye kadar Karahanbeyli, Qervend, Kend Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Büyük Mercanlı ve Nüzgar adlı yerleşim yerleri kurtarıldı. Azerbaycan ordusu ayrıca Ermenistan ordusuna ait Ballıca'daki bir cephaneliği de tamamen havaya uçurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter'dan "Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepe işgalden kurtarıldı. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu dün de Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan ordusu bu güne kadar 28 noktayı işgalden kurtardı.