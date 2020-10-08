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Son dakika haberi Bozguna uğrayan 'a bir şok daha! sunucusundan tokat gibi sözler

Son dakika haberi... Başbakanı Nikol 'a İngiliz kanalı 'de tokat gibi sözler. BBC'ye konuk olan Paşinyan, " Ermenistan'a aittir" kara propagandası yapmaya çalıştı ancak ,sunucu John Fischer'ın o sözleri karşısında iyice köşeye sıkışınca yalana sarıldı. Fischer'ı "Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz" sözleri üzerine zor anlar yaşadı. İşte son dakika haberin detayları...

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Son dakika haberi Bozguna uğrayan Paşinyan'a bir şok daha! BBC sunucusundan tokat gibi sözler
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Son dakika haberi Bozguna uğrayan Paşinyan'a bir şok daha! BBC sunucusundan tokat gibi sözler
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