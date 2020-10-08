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Son dakika haberi Bozguna uğrayan Paşinyan'a bir şok daha! BBC sunucusundan tokat gibi sözler
Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a İngiliz kanalı BBC'de tokat gibi sözler. BBC'ye konuk olan Paşinyan, "Dağlık Karabağ Ermenistan'a aittir" kara propagandası yapmaya çalıştı ancak ,sunucu John Fischer'ın o sözleri karşısında iyice köşeye sıkışınca yalana sarıldı. Fischer'ı "Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz" sözleri üzerine zor anlar yaşadı. İşte son dakika haberin detayları...
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:58ABONE OL
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Son dakika haberi Bozguna uğrayan Paşinyan'a bir şok daha! BBC sunucusundan tokat gibi sözler