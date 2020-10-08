Son dakika haberleri | ABD'de seçim öncesi bu kez başkan yardımcıları karşı karşıya! Canlı yayında ilginç anlar...

CORONAVİRÜS TARTIŞMASI! ÖRTBAS ETTİLER

ABD'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını konusuyla başlayan tartışmada ilk sözü alan Kamala Harris, "Amerikan halkı, bugüne kadarki yönetimler arasında en kötü başkanlık başarısızlığına şahit oldu." ifadesini kullandı.

ABD'de 7 milyondan fazla kişinin enfekte olduğuna ve 200 bin kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Harris, "28 Ocak'ta Başkan Yardımcısı Pence ve Başkan Trump, bu pandeminin doğası hakkında daha çok bilgiliydi. Bunun ölümcül olduğunu, hava yoluyla bulaşabileceğini ve genç insanlara bulaşabileceğini biliyorlardı. Ama size söylemediler. Biliyorlardı ama bunu örtbas ettiler." dedi.

Pence ise Kovid-19 konusunda, "Bu yıl çok zorlu zamanlardan geçtik. Ama Amerikan halkının şunu bilmesini isterim ki ilk günden bu yana Trump, Amerikan halkının sağlığını her şeyin önüne koydu." diye konuştu.

Çin'den gelen 5 kişiden Kovid-19 çıkmasının ardından Çin'den gelen uçuşları askıya aldığını vurgulayan Pence, "Harris ve Biden bu karara karşı çıktı. Bunun yabancı düşmanlığı ve çılgınca olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.