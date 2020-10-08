Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Corona virüsü salgını birçok ülkeyi ve küresel piyasaları ekonomik olarak etkilerken, milyarderler bu süreçte akılalmaz boyutlarda gelir elde ettiler. Dünyadaki milyarderler koronavirüs salgını sırasında servetlerine servet kattı. Toplam servetleri 10.2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldi. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın (PwC) 2020 Servet Raporu'na göre, milyarderler krizin zirvesinde nisandan temmuza kadar servetlerini dörtte birden fazla yüzde 27.5 artırdı.

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8.9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Milyarder sayısı da 2.158'den 2.189'a yükseldi. UBS'in dünyanın en zengin insanlarıyla ilgilenen Küresel Aile Ofisi Departmanı BJosef Stadler, şunları söyledi: "Milyarderler Kovid krizi sırasında son derece başarılı oldu. Sadece fırtınayı aşağıya çekmekle kalmadılar, aynı zamanda yükselişe geçtiler."