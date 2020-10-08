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Son Dakika Haberleri | 'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Corona virüsü salgınının dünya genelinde neden olduğu. ekonomik ve siyasi etkiler ile ilgili son dakika haberleri geliyor. Ülkeler ve ekonomik durağanlıkla boğuşurken, küresel çapta servet sahibi olanlar kazançlarına kazanç kattılar. Dünyada dolar milyarderleri ne kriz ne salgın hastalık dinliyor. raporuna göre, milyarderlerin serveti 10.2 trilyon dolarla yeni rekoruna ulaşırken, bu artışın küresel bir isyana yol açabileceği vurgulandı. İşte, Ekim ayında yayınlanan o çarpıca rapora dair son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:14 Son Güncelleme: 8.10.2020 07:31 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Corona virüsü salgını birçok ülkeyi ve küresel piyasaları ekonomik olarak etkilerken, milyarderler bu süreçte akılalmaz boyutlarda gelir elde ettiler. Dünyadaki milyarderler koronavirüs salgını sırasında servetlerine servet kattı. Toplam servetleri 10.2 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeye yükseldi. İsviçre merkezli yatırım bankası ve çokuluslu danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers'ın (PwC) 2020 Servet Raporu'na göre, milyarderler krizin zirvesinde nisandan temmuza kadar servetlerini dörtte birden fazla yüzde 27.5 artırdı.

2017'de, bir önceki rekorda, milyarderlerin serveti 8.9 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Milyarder sayısı da 2.158'den 2.189'a yükseldi. UBS'in dünyanın en zengin insanlarıyla ilgilenen Küresel Aile Ofisi Departmanı BJosef Stadler, şunları söyledi: "Milyarderler Kovid krizi sırasında son derece başarılı oldu. Sadece fırtınayı aşağıya çekmekle kalmadılar, aynı zamanda yükselişe geçtiler."

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

KAPİTALİZM ÇALIŞMIYOR

Stadler, dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanın mücadele ettiği bir dönemde milyarder servetinin bu kadar artmış olmasının halkın ve siyasi öfkeye ve isyanına yol açabileceğini söyledi. " raporundaki süper zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteren bulgular, kapitalizmin olması gerektiği gibi çalışmadığının bir işareti" denildi.

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Stadler, "Bir dönüm noktasındayız" mesajı verdi. Raporda, her sektördeki milyarderlerin nisan-temmuz döneminde servetlerinin çift haneli arttığına yer verilerek, teknoloji, sağlık hizmetleri ve imalat sektörlerindeki milyarderlerin servetlerindeki artışın yüzde 40 civarında olduğu belirtildi.

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

TEKNOLOJİCİLER UÇUŞA GEÇTİ

2018'den, Temmuz 2020'ye kadar, teknoloji milyarderleri servetlerini yüzde 42.5 artırarak 1.8 trilyon dolara yükseltti. Sağlık sektöründe olanların serveti ise 50.3 yüzde artarak 259 milyar dolara çıktı.

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Milyarderin servetinin üçte biri ABD'ye ait olurken, bunu Çin ve Almanya izledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise 119 milyarderin toplam serveti 595 milyar dolar oldu.

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

İCAT ÇIKARANLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Dünyada geleneksel milyarderlere sonradan eklenen teknoloji girişimi sahipleri hızla ilerliyor. Yıkıcı bir teknolojiye imza atanların serveti 5 trilyon 284 milyar dolara ulaştı. Üstelik sadece iki yılda 774 milyar dolarlık bir artış yakaladılar. Geleneksel şirketlerin mirasçılarında ise artış 210 milyar dolarda kaldı.

Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir

Gezegenin en zengin insanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bu yıl 74 milyar dolar artarak 189 milyar dolar oldu.

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Son Dakika Haberleri | UBS'de çarpıcı corona virüsü raporu: Süper zenginlere karşı küresel isyan çıkabilir
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