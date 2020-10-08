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: KKTC Cumhurbaşkanı 'dan skandal 'Maraş' sözleri: Demokrasinin yüz karası bir karar...

haberi: KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı , 'ın açılması sonrası skandal açıklamalarda bulundu. Akıncı, tarihi gelişmeyi, 'Demokrasi için yüz karası bir karar!' sözleri ile yorumladı. Akıncı, seçim için atılan bir adım olduğunu öne sürerken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı da 'Figüran' sözleri ile hedef aldı. İşte KKTC Cumhurbaşkanı 'nın tepki çeken sözleri...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 8.10.2020 15:57 Son Güncelleme: 8.10.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal 'Maraş' sözleri: Demokrasinin yüz karası bir karar...

KKTC'de tarihi bir gün yaşandı. 46 yıldır kapalı olan Maraş, BM kurallarına aykırı olmayacak şekilde açıldı. Maraş'ın heyecanını tüm Türkiye ve KKTC yaşarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, kararı seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü söyledi, yetmedi, 'Demokrasi için yüz karası bir karardır' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

AKINCI'DAN SKANDAL SÖZLER

Akıncı, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü, seçimlere müdahale edildiğini savundu. Akıncı, tarihi Maraş hamlesini, "apılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıncı, daha önce de Türkiye'nin kendisini seçtirmemek için çabaladığını iddia etmişti.

BAŞBAKAN TATAR'A 'FİGÜRAN' DEDİ

Maraş hamlesi ile adeta çılgına dönen Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ı da hedef tahtasına oturttu. Skandal ifadeler kullanan Akıncı, "Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar'a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır" dedi.

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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal 'Maraş' sözleri: Demokrasinin yüz karası bir karar...
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