Tavanda yürüyen ‘hizmetçi’ robot

Toyota Araştırma Enstitüsü insanlara ev hayatında yardımcı olmak için tasarlanan robotların tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Bu tasarımlar arasında en dikkat çekeni ise evin tavanına monte edilmiş hizmetçi robot oldu. Araştırmacılar, tavanda hareket eden robotların önemli avantajlar sağladığını belirtti. Bu robotların tavanda olması sayesinde karşısına mutfak masası ya da koltuk gibi eşyalar çıkmadığı, bunun da robotların ev düzenini daha kısa sürede öğrenebilmesine olanak sağladığı kaydedildi. Tavan robotları, kullanılmadığı zamanlarda büzülerek tavanda saklanıyor. Böylece, insanların kullandığı alanlarda yer işgal etmiyor. Robota tezgah silmeyi öğretmek istiyorsanız, sanal gerçeklik ortamında tezgahınızı silmeniz yeterli. Bu sayede robot, insan davranışlarını idrak edip taklit edebiliyor.