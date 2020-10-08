Uçakta doğum yaptı! O soruyu akıllara getirdi! Ömür boyu bedava uçuş var mı?

Hindistan'da iç hat seferi yapan uçaktaki hamile bir kadın sancısı tutunca kabin ekiplerinin yardımıyla doğum yaptı. Hindistan'ın en büyük iç hat taşıyıcısı konumundaki Indigo Havayolları'nın dün akşam Delhi-Bangaluru seferini yapan uçağındaki kadın bir yolcunun doğum sancısı tuttu.

İsmi açıklanmaya kadın yolcu uçakta bir jinekolag ve kabin ekiplerinin yardımıyla erkek bir çocuk dünyaya getirdi.

Anne ve bebeği uçak Kempegowda Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra havayolu ekibi ve yer personeli tarafından 'Bengaluru' ya hoş geldiniz' yazan bir pankart ve alkışlarla karşılandı.

Yaşanan doğum olayı sonrası fotoğraf ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte bebeğe havayolu şirketi tarafından ömür boyu ücretsiz uçuş hakkı verip vermeyeceği tartışılmaya başlandı.

ÖMÜR BOYU BEDAVA UÇUŞ VAR MI ?

Havayolu şirketi tarafından henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmazken uçakta doğanların böyle bir hakkı bulunun bulunmadığı ise merak konusu oldu ?

Uçakta doğan çocuklarla ilgili bir çok yanlış bilgi bulunuyor. Bunlardan ilki bu bebeklerin dünya vatandaşı olduğu bilgisi. Bu tamamen bir efsaneden ibaret. Bu çeşit doğum olaylarında her ülke kendi kanunlarına göre ayrı değerlendirme yapıyor.

Bazı ülkeler kendi sınırları içinde doğan çocuklara anne ya da baba o ülkenin vatandaşı değilse vatandaşlık hakkı tanımıyor.

Bazı ülkeler ise ailenin vatandaşlığının neresi olduğuna bakmaksızın vatandaşlık hakkı tanıyabiliyor.

Bir diğer yanlış bilinen konu ise uçakta doğan bebeklerin ömür boyu havayoluyla ücretsiz uçuş hakkı kazandığı efsanesi. Havada dünyaya gelenlere bedava uçuş verilmesi yönünde bir kural bulunmuyor

Ancak bu tür olaylar çok sık yaşanmadığı için havayolu şirketleri tanıtım amaçlı olarak ilgili şirket çeşitli sürprizler yapabiliyorlar.

İKİZLERE ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ UÇUŞ

Bu konudaki en son örnek ise geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul'dan Moğalistan'a gerçekleştirilen bir tahliye uçuşu sırasında yaşandı. Kadın yolcu uçakta ikiz çocuk dünya getirdi. Havayolu şirketi ise ikizlere ömür boyu ücretsiz uçuş hakkı sundu.