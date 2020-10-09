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ordusu bozguna uğradı! , ele geçirilen askeri teçhizatları envanterine ekledi

ordusunun, 'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 30'a yakın bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu,Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatları envanterine ekledi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 9.10.2020 15:18 ABONE OL
Ermenistan ordusu bozguna uğradı! Azerbaycan, ele geçirilen askeri teçhizatları envanterine ekledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin terk edip bıraktığı askeri teçhizatların renginin Azerbaycan ordusu askeri teçhizatların rengine boyandığı belirtildi.

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ÇOK SAYIDA ASKERİ TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, devam eden çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda askeri teçhizatı imha etti ve ele geçirdi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği ve ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada Azerbaycan ordusu tarafından operasyonların devam ettirildiği vurgulandı.

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Ermenistan ordusu bozguna uğradı! Azerbaycan, ele geçirilen askeri teçhizatları envanterine ekledi
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