FETÖ’cüler Bişkek’te cirit atıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki krizi çözüme kavuşturmak için çeşitli siyasi güçlerle şahsen görüştüğünü söylerken terör örgütü FETÖ militanları, seçim sonuçlarını boykot eden başkent Bişkek'teki eylemcilere kumanya dağıtmaya başladı. 'Bazı siyasi güçlerin eylemleri' yüzünden ülkesinin 3 gündür politik krizde olduğunu kaydeden Ceenbekov, bu çıkmazdan kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacağının altını çizdi. Pazar günü yapılan genel seçim sonuçlarını protesto eden Soros ve FETÖ yanlısı kesimlere yakın parti yandaşları, hükümet binalarını işgal etmişti. Olayların ardından seçimler iptal edildi. Kızgızistan, FETÖ'nün Orta Asya'da en güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. FETÖ'cülerin Elim Barsınbı Fondu (Halk İçin Var mısın Vakfı), Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda toplanan eylemcilere protestolarına devam etmeleri için kumanya dağıtmaya, çadırlarda çay kazanları kurmaya başladı.