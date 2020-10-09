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Fransa'dan flaş - açıklaması: "Ateşkese doğru ilerleniyor"

Fransa'dan - çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Azerbaycan ordusunun karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ın dayanacak gücü kalmadı. Paris yönetimi,Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 12:52 ABONE OL
Fransa'dan flaş Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Ateşkese doğru ilerleniyor

Fransa'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi,Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki müzakerelere katılacaklarını doğruladı" dedi.

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Fransa'dan flaş Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: "Ateşkese doğru ilerleniyor"
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