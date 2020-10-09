Fransa'dan flaş Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: "Ateşkese doğru ilerleniyor"

Fransa'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi,Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.



MOSKOVA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki müzakerelere katılacaklarını doğruladı" dedi.

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