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Futbolcu Reşad Sadıgov ülkesi için cephede

Ülkemizde bir dönem Kocaelispor, Eskişehirspor ve Kayserispor’da forma giyen Azerbaycanlı Milli Futbolcu Rashad Sadıgov, işgal altındaki topraklarının geri almak için cephede olduğu öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.10.2020 17:29 Son Güncelleme: 9.10.2020 17:48 ABONE OL
Futbolcu Reşad Sadıgov ülkesi için cephede

Azerbeycan, Bakü doğumlu olan, ülkemizde 2005 ile 2012 yılları arasında Kayseri, Kocaeli ve Eskişehirspor Kulüplerinde forma giyen, aynı zamanda Azerbeycan Milli Takım oyuncusu olan başarılı futbolcu Rashad Sadıgov, 2012 yılında ülkesine döndü.

Ülkesinde bir süre daha futbol kariyerini sürdüren Sadıgov, daha sonra menajer olarak hayatını sürdürdü. Sadıgov'un yaklaşık 2 hafta önce Azerbeycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekâta gönüllü olarak katıldığı ve cephede bulunduğu öğrenildi.

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Futbolcu Reşad Sadıgov ülkesi için cephede
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